Chiara Nasti offende una follower: "Par Totò", scoppia la zuffa

Nuovo botta e risposta di fuoco per Chiara Nasti. La compagna di Mattia Zaccagni è una delle influencer più contestate sui social network. Da mesi la 24enne sta facendo discutere per le sue dichiarazioni sulla gravidanza: è in attesa di un bebè che nascerà a novembre. Un'utente ha commentato malignamente una delle ultime foto di Chiara, quelle in cui sfoggia top all'uncinetto e occhiali da sole. "In una storia si vedono le smagliature...vedi, sei come le altre donne, tutta ciccia e smagliature", ha scritto ricevendo il supporto di un'altra persona che ha aggiunto con sarcasmo: "E ma lei mica si svacca...Solo le altre".