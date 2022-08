Manuel Bortuzzo: "Torno a nuotare! Sono sereno e felice"

Manuel Bortuzzo ha annunciato su Instagram che a settembre tornerà a nuotare. "A settembre inizia la stagione. Quest'anno gareggio finalmente", ha spiegato il nuotatore. "Punto a rimanere in vita fino alle Olimpiadi. Step by step", ha aggiunto scherzando. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, fino a qualche mese fa fidanzato con Lulù Selassié conosciuta nel reality show, ha poi rivelato: "Sto molto bene. Felice e sereno con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la mia vita non potrebbe essere migliore".