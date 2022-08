Megatempesta in arrivo, la previsione apocalittica degli esperti: dove e quando

Si prospetta uno scenario catastrofico per la California , che dovrà affrontare una megatempesta paragonabile a quella avvenuta nel 1862 . Ad affermarlo è una ricerca scientifica, rilanciata dal sito Infobae, che precisa anche come la probabile origine di questo cataclisma sia nel Pacifico, vicino alle Hawaii, e si sposti nella zona occidentale degli Usa .

Gli studi non danno però alcuna informazioe circa il quando tutto questo accadrà. L'aria tropicale attorno all'equatore e le correnti atmosferiche causeranno grandi nuvole di vapore acqueo e le manderanno verso la costa occidentale degli Stati Uniti. Il Con un ammasso di vapore argo centinaia di chilometri e lungo quasi 2.000, ci si aspetta che dopo che tale umidità raggiungerà la California, colpirà le montagne e salirà, raffreddandole, ci saranno delle consistenti precipitazioni paragonabili a 26 volte maggiore di quello che il fiume Mississippi scarica nel Golfo del Messico .

L'ultimo grande diluvio

Bisogna ritornare nel tempo al 1862 per confrontarsi con un fenomeno di tale portata, che lasciò 30 giorni consecutivi di pioggia con le sue conseguenti piene. La pioggia è arrivata a cambiare il corso del fiume Los Angeles, che ha visto come la sua foce si è spostata da Venice a Long Beach. Le conseguenze di un una megatepesta sarebbero davvero devastanti: milioni di persone sarebbero sfollate, si registrerebbero un miliardo di perdite economiche, le principali autostrade interstatali sarebbero tagliate e centri abitati come Stockton o Fresno sarebbero sommerse.

Le conseguenze di una megatempesta

A causa del cambiamento climatico ci saranno sempre più frequentemente fenomeni di tale portato: "Abbiamo scoperto che il cambiamento climatico ha già aumentato il rischio di uno scenario di mega-alluvione simile al GF1862 in California, ma che il futuro del riscaldamento climatico porterà probabilmente a un aumento del rischio ancora maggiore. Nello scenario futuro, la sequenza delle tempeste è maggiore in quasi tutti gli aspetti", ha dichiarato Daniel Swain, scienziato del clima presso l'UCLA.