Meghan Markle, il primo podcast con Serena Williams su Spotify

Meghan Markle torna a far parlare di sé per il suo primo podcast , dove parla degli stereotipi sociali sulle donne in Archetypes su Spotify. La prima a raccontarsi a lei è stata la leggenda del tennis (e amica carissima) Serena Williams nel podcast dal titolo "The Misconception of Ambition", raccontando delle difficoltà che le donne devono affrontare quando vengono etichettate come "ambiziose".

I retroscena inediti

A pochi giorni dal venticiquensimo anniversario della morte della principessa Diana, la duchessa del Sussex ha raccontato anche del dolore che ha provato "a porte chiuse" e che suo figlio Archie è scampato per un pelo ad un incendio nella sua camera da letto drurante il tour in Sud Africa. La narrazione che ha fatto Meghan circa il suo rapporto con l'ambizione riporta ai tempi passati quando frequentava la scuola Immaculate Heart di Los Angeles. "L'ideologia femminista ha permeato ogni aspetto della sua vita. Il messaggio che respirava in quella scuola era: il nostro futuro di giovani donne era illimitato. Ambizione, questo era il punto", ha riferito la duchessa. Poi ha aggiunto: "non ricordo di aver mai sentito la connotazione negativa dietro la parola ambizioso fino a quando non ho iniziato a frequentare il mio attuale marito".

Il podcast di Meghan Markle

Il podcast settimanale della duchessa del Sussex è disponibile esclusivamente su Spotify in tutto il mondo. "Archetypes" è la prima serie ad approdare su Spotify grazie all'accordo esclusivo del servizio di streaming con Markle e Archewell Audio del principe Harry, firmato a dicembre 2020. Archewell Audio ha affermato di essere “impegnata a produrre programmi che elevano e intrattengono il pubblico di tutto il mondo; mette in luce diverse prospettive e voci; e costruisce comunità attraverso esperienze, narrazioni e valori condivisi”. Archetypes è prodotto da Archewell Audio in collaborazione con Gimlet Media di Spotify. Markle, Ben Browning, responsabile dei contenuti di Archewell, e Rebecca Sananes, responsabile dell'audio di Archewell, saranno i produttori esecutivi insieme a Dawn Ostroff, Courtney Holt e Julie McNamara di Spotify.