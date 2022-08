Chirurgia plastica: boom di richieste negli USA dopo la pandemia

Dopo la pandemia da Covid-19 è boom di interventi di chirurgia estetica negli Stati Uniti. A farlo sapere è il sondaggio 'Inaugural ASPS Insights and Trends Report: Cosmetic Surgery 2022' dell'American Society of Plastic Surgeons, condotto tra i chirurghi estetici. Il 76% afferma che le richieste sono aumentate, per il 30% dei chirurghi il lavoro è almeno raddoppiato. A crescere, secondo quanto riferito dai medici, non è stata solo la domanda di procedure, ma anche l'importo che i pazienti sono disposti a spendere.