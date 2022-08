Napoli, nave greca in quarantena: tampone Covid per i 250 membri dell'equipaggio

Allarme Covid sulla nave militare greca Prometeus che, attualmente, si trova ancorata davanti al porto di Napoli in quarantena, Nelle prossime ore è stato disposto che tutti i 250 membri dell'equipaggio si sottoporranno a tampone. La notizia è stata lanciata dall'agenzia Ansa. Una militare di 19 anni , ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale del Mare di Napoli, è morta la scorsa notte. La donna ad un primo tampone covid era risultata negativa, successivamente invece il risultato è diventato positivo.

Gli altri casi sulla Prometeus

Altri due giovani militari sono ricoverati nell'ospedale Cotugno, in condizioni non gravi, e per loro si attende l'esito del tampone. L'Usmaf ha posto in quarantena, per motivi precauzionali, la nave Prometeus fino a una nuova valutazione dopo i tamponi. La Prometeus, una nave appoggio della marina militare di Atene, proveniva da Tunisi ed aveva in programma di fare scalo a Napoli.