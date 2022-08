Ucraina, capo Aiea: "Spero a giorni l'ispezione all' impianto di Zaporizhzhia"

Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, ha reso noto nel corso di una recente intervista esclusiva a France 24, che a "giorni" potrebbe avvenire la visita dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi nell'Ucraina meridionale. Sull'accordo con i russi necessario per l'accesso alla struttura, pare ci una speranza: "siamo molto, molto vicini", ha precisato Grossi. Non mancando di sottolineare il fatto che l'operazione è stata "estremamente complessa". "Dobbiamo andare lì, dobbiamo stabilizzare la situazione, dobbiamo garantire presto una presenza dell'Aiea", ha poi aggiunto.