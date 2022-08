Valentina Vignali vola in Polinesia per soccorrere le tartarughe marine

Valentina Vignali è volata in Polinesia per trascorrere alcuni giorni di vacanza non solo all'insegna del divertimento e del relax ma anche dell'impegno sociale nei confronti degli animali e dell'ambiente. La modella e cestista ha condiviso recentemente nelle sue Instagram stories alcuni momenti passati al rifugio di tartarughe a Moorea , il paradiso dei subaquei di Tahiti, dove c'è un centro di recupero e cura delle testuggini, che si trova all'interno dell'Intercontinental Resort.

Valentina in soccorso delle tartarughe marine

Come è stato spiegato anche dalla Vignali in alcune didascalie a commento delle immagini condivise, il centro "Te mana o te moana" è stato fondato nel 2004 per partecipare agli studi sulla fauna marina polinesiana e sull'ecosistema delle isole. Sono numerosi i progetti di sensibilizzazione sulla protezione dell’ambiente marino, soprattutto per i bambini e per lottare contro l’inquinamento del mare sostenuti dall'associazione. Il centro gestisce anche la clinica delle tartarughe all’interno dell’Intercontinental Resort, il cui scopo finale è naturalmente la liberazione in mare aperto. Nelle sue Instagram stories Valentina la si vede infatti aiutare un operatore a trasportare una tartaruga, darle da mangiare quindi prendersi cura di lei e accarezzarla dolcemente. Le statistiche parlano di oltre 570 tartarughe prese in carico di 4 specie diverse dal 2004 ad oggi.