Gates e Musk: il loro successo grazie anche alla regola delle 5 ore

Per alcuni degli uomini più ricchi al mondo, la regola delle 5 ore è uno dei principi base per avere successo. Thomas Corley ha analizzato la routine di oltre 200 imprenditori di successo, che hanno abbandonato abitudini come quella di guardare la tv, optando invece per esempio per l'ascolto di audiolibri. E pare che anche Bill Gates e Elon Musk abbiano adottato questo stile di vita.