Instagram non condivide la posizione esatta degli utenti

Instagram condivide la posizione precisa degli utenti? È diventato virale un post in cui vengono mosse pesanti accuse al social network, a seguito di un fantomatico aggiornamento IOS. La secca smentita è arrivata dall'account ufficiale di Instagram: "Non condividiamo la tua posizione con altre persone. Usiamo la posizione per operazioni come determinare un tag di posizione nel caso quest'ultimo venga aggiunto a un post o a una Storia, ma non rendiamo pubblica la tua posizione esatta. Se desideri modificare le impostazioni di posizione, puoi fare riferimento alle opzioni generali del dispositivo". Su Twitter anche il capo di Instagram Adam Mosseri ha ribadito che i servizi di geolocalizzazione sono legati alle impostazioni del dispositivo e non direttamente all'app.