Australia, star della tv rivela: "Ho avuto 700 uomini, ero malata di sesso"

"Ho dormito con 700 uomini diversi a causa della mia dipendenza dal sesso ma non me ne vergogno". A parlare così Belinda "Love" Rygier, star della tv australiana. La celebrity, 38 anni, ha ammesso che era solita uscire tutte le sere per cercare sesso e che non sempre le app di dating si sono rivelate utili. "C'era un trauma nel mio passato che mi spingeva a fare sesso di continuo. Più che il sesso in sé si trattava di sentirsi belle e amate. Non mi vergogno di quello che ho fatto: anche se oggi sono guarita da questa dipendenza ho ancora un forte desiderio sessuale", ha spiegato Belinda, che dopo aver affrontato un percorso di guarigione ha preso una decisione importante: "Tornerò a fare sesso solo con chi ho una forte connessione anche spirituale". Oggi Belinda è una guru dell'amore e spesso condivide su Instagram, dove è seguita da quasi 10 milioni di follower, perle di saggezza relative al sesso e alle relazioni umane.