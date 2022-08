Marte, primi passi per capire se c'era vita

WASHINGTON (Stati Uniti) - Il rover Perseverance continua a inviare dati per capire cosa è successo sul pianeta Marte. Gli scienziati hanno scoperto che le rocce sul fondo del cratere Jezero, esaminate nella primavera del 2021, sono state alterate dall'acqua e, poiché il cratere conteneva un lago miliardi di anni fa, si aspettavano di trovare roccia sedimentaria che si sarebbe formata quando sabbia e fango si sarebbero depositati in un ambiente un tempo acquoso. I campioni potrebbero essere inviati sulla Terra nel 2033 e potrebbero essere il primo passo per scoprire se ci sia mai stata vita sul Pianeta Rosso.