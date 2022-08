Bortuzzo innamorato: parla la nuova fidanzata Angelica Benevieri

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: la tiktoker Angelica Benevieri. Il nuotatore è uscito allo scoperto di recente, pubblicando sui social network uno scatto in cui bacia appassionatamente la ragazza. Quest'ultima ha risposto ad alcune domande dei follower su TikTok non nascondendo il proprio entusiasmo per questa nuova relazione. "Quanto sono felice? Tanto", ha fatto sapere Angelica per poi aggiungere: "Sto molto bene. Non volevo perdere la testa e invece...". Il rapporto tra Bortuzzo e Angelica è nato da poco ma sembra già molto importante.