Paola Turci ricoverata in ospedale: il messaggio di Francesca Pascale

Problemi di salute per Paola Turci. La cantante è ricoverata in ospedale per trauma cranico a seguito di una brutta caduta. “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno – ha scritto sui social network – Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutti quanti". A causa di questo imprevisto l'artista è stata costretta ad annullare il suo concerto a Forlì.