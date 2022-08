Crisi idrica, entro il 2030 potremmo bere l'acqua del gabinetto

L'acqua della toilette potrebbe presto essere riciclata dai nostri bagni in deliziosa acqua potabile. Le compagnie idriche stanno cercando nuove soluzioni per contrastare la crisi idrica. I sistemi "Toilet to tap" farebbero depositare l'acqua del gabinetto nei fiumi vicino agli impianti di trattamento. Da qui può essere raccolta e trasformata in acqua potabile in un processo che potrebbe essere pronto entro il 2030. Secondo il capo dell'Agenzia per l'ambiente del Regno Unito, le persone devono iniziare a essere "meno schizzinose" riguardo all'acqua potabile estratta dalle acque reflue. In un articolo sul Sunday Times, James Bevan ha affermato che una decisione del genere potrebbe essere "impopolare" ma è "perfettamente sicura e salutare" e aiuterebbe a contrastare il problema della siccità che sta attanagliando l'Europa.