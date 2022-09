Trentino, un cucciolo di orso bruno è stato investito ed ucciso

Un cucciolo di orso di circa 7 mesi è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel corso della serata del 31 agosto lungo la SS42, sotto l'abitato di Vermiglio. A diffondere la notizia è stato la Provincia autonoma di Trento. Pare che l'animale sia deceduto sul colpo in conseguenza di un forte trauma cranico. A segnalare la carcassa è stato un automobilista nella mattinata del 1° settembre. Sul posto è intervenuto il personale del Corpo forestale del Trentino con un'unità cinofila, oltre al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Vermiglio. È probabile che il nucleo coinvolto nell'incidente sia quello della femmina di orso accompagnato da 2 cuccioli presenti stabilmente quest'anno in Alta Val di Sole.