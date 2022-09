Fedez e Chiara Ferragni festeggiano l'anniversario di matrimonio

Sono passati quattro anni dal matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: la coppia è convolata a nozze il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Per ricordare quel giorno il rapper ha dedicato parole d'amore alla moglie, condivise sui social. "4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. - ha scritto il cantante e giudice di X Factor - Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry". Lo scorso marzo Federico Lucia è stato operato per rimuovere un tumore al pancreas.