Valentina Ferragni, ennesimo guaio per la sorella di Chiara: l'infezione ad un occhio

Nuovo problema per Valentina Ferragni che nelle scorse ore si è mostrata sui social con gli occhiali da vista. La sorella di Chiara Ferragni ha raccontato di aver contratto un'infezione agli occhi, che non gli consente al momento di indossare le lenti a contatto.

Le parole di Valentina Ferragni

"Non esco mai con gli occhiali, ma qualche volta (lo 0,1% delle volte) mi piace. Comunque è troppo difficile truccarsi senza lenti a contatto. Ci vedo talmente poco che persino lo specchio davanti al lavandino è troppo lontano e non riesco a vedere bene cosa sto facendo, mi devo rimettere gli occhiali ogni 3 secondi per guardare bene il tutto", ha raccontato la modella. Poi ha proseguito: "Rivoglio le mie lenti. Le ho dovute togliere perché ho un occhio che ha una piccola infezione e quindi non posso usarle per qualche giorno".