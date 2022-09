Google, l'intelligenza artificiale impara a giocare a calcio guardando i video dei calciatori reali

L'Intelligenza Artificiale è entrata a tutti gli effetti nel mondo del calcio : un gruppo di ricercatori di DeepMind di Google ha istruito un gruppo di giocatori animati su come giocare ad una realistica versione del calcio sullo schermo di un computer , con la differenza che non sono state date in anticipo le regole di base. A dare notizia e pubblicare l'esperimento, è stata la rivista Science Robotics.

Il gioco dopo i video

I calciatori virtuali hanno migliorato le loro performance solo guardando video di giocatori reali, ottenendo dei risultati strabilianti: l'azione sembra un gioco per computer, ma è molto più realistica perché i calciatori sono in grado di prendere le decisioni da soli. Man mano che i robot simulati imparavano come fare, sono stati fatti giocare l'uno contro l'altro, aggiungendo poi altri giocatori fino ad avere due squadre al completo. Il risultato finale è quello di un gioco molto realistico, ma anche semplificato, dove non ci fischi di falli e c'è un confine invisibile al campo.