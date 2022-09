Chiara Ferragni, aperitivo sul ghiacciaio in elicottero: è polemica!

Ancora una polemica per Chiara Ferragni. La popolare influencer e imprenditrice ha mostrato attraverso le storie di Instagram un video in cui brinda insieme all'amica Chiara Biasi e all'imprenditore Filippo Fiora con una bottiglia di champagne su un ghiacciaio in Svizzera, dove sono arrivati con l'utilizzo di ben due elicotteri. Gli scatti sono stati ripresi dalla pagina Jetperricchi - un account Instagram che monitora i percorsi di questi aerei privati, rivelando la quantità di andride carbonica prodotta ad ogni volo - e hanno subito alimentato una polemica sui social, per la scelta decisamente poco sostenibile.