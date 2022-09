Usa, comparsi cumuli bianchi lungo il Great Salt Lake: la preoccupazione dei ranger

Il fenomeno

Le formazioni sono generalmente rare e si verificano quando l'acqua sotterranea reagisce con i minerali e poi bolle in superficie. L'incontro con l'aria fredda, forma dei cristalli bianchi, che poi si solidificano in cumuli bianchi e gessosi. I tumuli sono stati avvistati per la prima volta nel 2019. I livelli del lago sono scesi in modo significativo negli ultimi tre anni a causa del peggioramento delle condizioni di siccità in tutto l'ovest.