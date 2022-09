Aereo diretto a Palermo perde i contatti radio: alzati in volo due Eurofighters

I fatti

Lo "scramble" (l'ordine di decollo immediato) è stato dato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, che rappresenta l'ente Nato responsabile dell'area, in coollaborazione con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico, a cui si sono aggiunti anche gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato. Durante la fase di avvicinamento all'Airbus utilizzato per il trasporto civile, il velivolo ha ripristinato le comunicazioni radio. Il mezzo, come da procedura, è stato scortato dai due caccia in modalità "visual identification" per un ulteriore tratto di volo, quindi sono rientrati a Trapani per riprendere il turno di prontezza a terra per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.