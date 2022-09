Regina Elisabetta, è allarme per la sua salute: medici molto preoccupati

La Regina Elisabetta è sotto controllo medico perché i medici sono molto preoccupati per la salute di Sua Maestà. Ad affermarlo in una nota è Buckingham Palace. L'annuncio arriva il giorno dopo che la monarca, 96 anni, ha annullato una riunione del suo Consiglio privato e le è stato consigliato di riposare. La sovrana si trova al momento nel suo castello di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l'estate.

L'arrivo di Carlo e William

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto a Balmoral con la moglie Camilla per stare vicino alla madre, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia. A conferma dell'attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: "Gateway time-out".