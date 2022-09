La figlia di Steve Jobs boccia il nuovo iPhone 14

Per la figlia di Steve Jobs non ci sarebbe alcuna differenza tra l'iPhone 13 e l'iPhone 14 , l'ultimo modello dell'azienda Apple. Eva - modella e cavallerizza 24enne - lo ha ribadito sui social network usando un meme: l’immagine di un uomo che scarta la stessa camicia che sta già indossando. Ha poi aggiunto una didascalia: “Sto aggiornando da iPhone 13 a iPhone 14 dopo l'annuncio di Apple oggi". Durante la sua presentazione Apple ha puntato sull'innovativa connettività satellitare dell'iPhone 14, che consentirà agli utenti di inviare messaggi SOS satellitari anche in caso di mancanza di servizio. Oltre al potenziamento della fotocamera integrata, in grado di realizzare foto e video di qualità superiore.

Quando esce il nuovo iPhone 14 e quanto costa

Apple ha rivelato che tutti i nuovi modelli del suo smartphone saranno disponibili dal prossimo 16 settembre, con i preordini aperti dal 9. iPhone 14 partirà da 1029€ per la versione da 128 fino ad arrivare ai 1419€ per quella da 512GB. La versione Plus sarà disponibile da 1179€ per la versione da 128GB e fino ai 1569€per quella da 512GB. L’iPhone 14 Pro avrà un costo di 1399€ per la versione da 128GB arrivando fino a 1989€ per quella da 1TB. Infine iPhone 14 Pro Max, invece, partirà dai 1489€ per la versione da 128 GB fino ai 2139€ per quella da 1TB.