La regina Elisabetta è morta con Carlo e Anna al suo fianco: il retroscena

La regina Elisabetta è morta l'8 settembre all'età di 96 anni. La sovrana inglese si trovava nel suo castello a Balmoral , storica residenza dei Windsor, dove era solita passare le vacanze estive insieme agli altri componenti della Famiglia Reale. Avvisati dai medici circa il peggioramento dello stato di salute della monarca, i reali si sono precipitati ieri al capezzale di 'The Queen' ma, stando a quanto si legge sulla stampa inglese, non tutti siano riusciti a raggiungere la residenza della sovrana in tempo prima della sua morte.

Chi c'era al fianco di Elisabetta II

Secondo quanto riporta il Daily Mail, solo i suoi figli maggiori, il principe Carlo e la principessa Anna, che erano già in Scozia al momento dell'improvviso peggioramento della salute della regina, sono stati riusciti a raggiungere la madre prima del trapasso. Il principe Andrea, il principe Edoardo, sua moglie Sophie e il principe William sono partiti dal Berkshire con un jet privato ed atterrati ad Aberdeen, per poi raggiungere in macchina la dimora della regina. Pare quindi che non siano riusciti a raggiungere la monarca in tempo. Stessa cosa è acaduto al principe Harry che è arrivato in Scozia alle 20.00, quasi un'ora e mezza dopo che il pubblico è stato informato della morte di Elisabetta II.