Re Carlo III: "Provo tristezza e dolore. Camilla sarà all'altezza"

LONDRA (Inghilterra) - "Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore. Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita". Con queste parole è iniziato il primo discorso di Re Carlo III alla nazione britannica dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II. La vita della sovrana "è stata una vita ben vissuta" e "profondamente compianta per la sua scomparsa", sottolinea Carlo. "E' stata un'ispirazione e un esempio per me e per tutta la mia famiglia", ha aggiunto.

Re Carlo: "William principe di Galles". E su Lady Diana... Il nuovo monarca inglese sottolinea inoltre la complessità del momento per la sua famiglia: "Siamo davanti a un grande cambiamento", dichiara Carlo che conta sull'amore incondizionato della moglie Camilla: "Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo". Re Carlo ha anche annunciato alla nazione la nomina di William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come "principe di Galles" e di Kate come Principessa di Galles. Sul principe Harry, Re Carlo afferma: "Provo affetto per lui e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano". Il discorso del nuovo monarca inglese, durato 15 minuti, è carico di affetto e commozione e non mancano i messaggi di gratitudine sua e dei sudditi per il lungo impegno ma non cita mai la prima moglie Diana, madre dei suoi due figli. Re Carlo a Buckingham Palace: la folla lo acclama