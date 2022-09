Elisabetta Gregoraci a Venezia: cifra da capogiro per una notte in hotel

L'arrivo di Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia non è passato inosservato. La soubrette calabrese ha attirato l'attenzione di tutti con la sua bellezza mozzafiato. Sui social network la conduttrice di Battiti Live ha condiviso le immagini del suo hotel di lusso in Laguna, dove ha soggiornato per qualche notte. L'ex moglie di Flavio Briatore ha alloggiato in uno degli hotel più iconici e storici della zona: il suggestivo palazzo Austonia Hungaria. Cinque stelle extra lusso, è conosciuto non solo per la sua facciata unica nel suo genere, ma anche per la sua spiaggia privata sul Mar Mediterraneo e per le zone wellness e la piscina all’aperto che fanno della struttura una vera oasi di benessere totale.