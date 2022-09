Quando Nadal disse no alla Regina Elisabetta: il curioso retroscena

Come tante celebrity anche Rafa Nadal ha voluto condividere sui social network un messaggio di cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta. "Le mie più rispettose, sincere e sentite condoglianze alla Famiglia Reale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al popolo britannico per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II", ha scritto il tennista ricevendo subito moltissimi like. Non tutti sanno però che in passato lo sportivo ha rifiutato un invito a pranzo proprio da parte della sovrana...