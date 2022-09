Chiara Nasti, il parto si avvicina: "Cosa insegnerò a mio figlio"

Chiara Nasti ha svelato ai suoi follower i valori che intende trasmettere al piccolo Thiago, il bambino che nascerà a breve. "Il rispetto, l'amore, l'onestà", ha fatto sapere la futura moglie di Mattia Zaccagni. "Voglio che sia generoso, buono, che sappia rispettare le donne e che non sia fuori luogo come i ragazzini di oggi", ha aggiunto l'influencer e imprenditrice, che per amore ha lasciato la sua Napoli e ha traslocato a Roma. Il parto è previsto per il mese di novembre mentre il matrimonio con il giocatore della Lazio sarà celebrato nel 2023.