Wanda Nara incinta in Turchia? Confidenze e retroscena

Wanda Nara ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower durante un volo dalla Turchia all'Argentina. La moglie-agente di Mauro Icardi sta tornando in madrepatria per la nuova registrazione di ¿Quien es la Mascara?, la versione locale del nostro Cantante Mascherato, dove è stata ingaggiata come giurata. Qualche utente ha chiesto a Wanda se sta valutando la possibilità di allargare la famiglia, visto che in passato ha più volte parlato della voglia di avere un sesto figlio. "Non sono incinta, sono in un altro momento della mia vita ora", ha risposto la 35enne, che in questo periodo è molto indaffarata, tra il nuovo show e il trasferimento a Istanbul, dove il marito è diventato un giocatore del Galatasaray.