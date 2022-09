Morte regina Elisabetta, gli indiani rivogliono il Koh-i-noor: l'iniziativa

La morte della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre nel castello di Balmoral in Scozia, ha sollecitato l'avvio di una singolare campgna sui social indiani per la restituzione del Koh-i-noor, uno dei diamanti più grandi al mondo, che splende e trionfa al centro della corona della monarca inglese. Sono decine di migliaia di tweet di cittadini indiani che ritengono che dopo la scomparsa della sovranaI, sia ora arrivato il momento di riportare il celebre diamante in India.