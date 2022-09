Un canguro uccide un uomo: non succedeva da 86 anni

Un uomo è morto in Australia, a Redmond vicino Albany, dopo che un canguro domestico lo ha aggredito in casa. Il defunto, 77 anni, è stato trovato da un parente con gravi ferite. Il marsupiale è stato abbattuto dalle forze dell'ordine dopo aver impedito ai medici giunti sul posto di avvicinarsi alla vittima. In Australia vivono più di 50 milioni di canguri, ma gli attacchi sono rari. Questa è stata la prima aggressione dal 1936.