Morto il rapper PnB Rock: ucciso mentre stava mangiando al ristorante

Il rapper americano PnB Rock è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in un ristorante di Los Angeles insieme alla sua fidanzata. La sparatoria è avvenuta a ora di pranzo in un fast food: un uomo si è avvicinato al cantante e gli ha chiesto di regalargli i suoi gioielli. Rakim Allen, vero nome del 30enne, si è rifiutato, scatenando la furia dell'uomo che ha iniziato a sparare. L'assassino non è stato ancora identificato: è riuscito a fuggire scappando da una porta laterale. La polizia sta ora controllando i filmati delle telecamere di sicurezza del locale; al vaglio anche le registrazioni delle telecamere degli esercizi commerciali adiacenti.