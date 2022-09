Morte regina Elisabetta, dopo 'London Bridge' scatta l'operazione 'Lion': cos'è

La morte della regina Elisabetta II , avvenuta l'8 settembre, ha dato il via all'operazione ' London Bridge ', un protocollo da seguire nel caso in cui sarebbe stata segnalata la morte del monarca. A queste prime indicazioni si sono aggiunte quelle dell'operazione 'Unicorno' (in quanto la sovrana è deceduta sul suolo scozzese), quindi l' Operazione Lion', una delle ultime linee guida d'azione. Ma in cosa consiste quest'ultimo protocollo? Dopo la proclamazaione di re Carlo III, è stato deciso che i funerali della sovrana briannica si terranno lunedì 19 settembre a Londra. Anche in questo caso, nulla è lasciato al caso. Anche il trasferimento della bara di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster è stato definito e organizzato nei minimi dettagli affinché non ci siano degli imprevisti.

Il percorso che seguirà il feretro della regina Elisabetta II

Da martedì hanno preso il via le prove dell'Operazione Leone a Londra. Alcune zone della città sono state costrette a fermarsi. Secondo il protocollo la salma della monarca arriverà a Londra nella serata del 13 settembre. Per ' Operazione Lion', il corteo che si svolgerà partirà da Westminster, seguirà in The Mall avenue, passando per Constitution Hill, Victoria Memorial e Admiralty Arch. Saranno percorsi 926 metri in cui si può vedere il feretro di Elisabetta II nelle strade principali di Londra, coperta dallo stendardo reale e custodita dalla guardia britannica. La cappella del monarca sarà aperta 23 ore su 23 per coloro che vorranno renderle un ultimo omaggio. Anche quest'ultima fase viene scandita da un altro protocollo che prende il nome di 'Operazione Feather'.