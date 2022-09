Anzj, è uscito il nuovo singolo Luna Storta

MILANO - Si intitola “ Luna storta ” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Anzj , giovane artista e produttore milanese, tra i più promettenti nomi del panorama contemporaneo. Il brano, scritto e prodotto dallo stesso Anzj, uscirà venerdì 16 settembre su tutte le piattaforme digitali, ed è da oggi disponibile in pre-save.

“LUNA STORTA” nasce dalla volontà dell’artista di reinterpretare l’acustica melodica tipica della ballad pop in chiave estremamente personale, fatta di sperimentazione e con un twist finale caratterizzato dalle sonorità elettroniche che sono il vero punto di forza della sua musica. Le liriche dirette e il timbro dolce di Anzj creano frame precisi nella mente di chi ascolta e trasmettono stati d’animo intensi, con una vena malinconica che racconta sbalzi d’umore e, talvolta, il crollare delle certezze a cui spesso abbiamo bisogno di aggrapparci. “LUNA STORTA” è l’inizio di un cammino, il ritorno verso la propria quotidianità con nuove consapevolezze, ma anche con nuove paure che affollano la testa.

Un cambio di prospettiva circondato da un paesaggio bucolico, quasi onirico, lontano da dimensioni caotiche e frenetiche, senza mai dimenticare quanta strada è stata fatta fino ad ora. “LUNA STORTA”, insieme a “NOTTI DI MAGGIO”, il primo singolo di Anzj uscito per Columbia Records/Sony Music Italy a maggio 2022, anticipa il suo prossimo progetto musicale, nuovo passo di un lavoro in cui la ricerca melodica è accurata e accompagnata da una visione avanguardistica nella scelta del sound delle produzioni. Nel racconto del dualismo tra realtà empirica e dimensione onirica,

Anzj vuole dar voce a ciò che accade intorno a lui, creando immaginari sempre nuovi. I suoi brani non sono circoscrivibili ad alcun genere, ma spaziano dal lo-fi alla trap, dall’indie-pop al rap, restando sempre coerenti con il suo stile, unico e attraversato da una forte impronta introspettiva. A partire dalle prime strumentali caricate su SoundCloud, fino ai pezzi autoprodotti e agli ultimi lavori, sono la sperimentazione, una chiara attitudine da producer e l’unione tra generi musicali diversi a caratterizzare la sua musica, in uno studio sempre in divenire che lo porta a spingersi al di là dei suoi limiti rendendolo estremamente originale.