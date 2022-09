"La famiglia reale ha nascosto le condizioni di salute di Elisabetta II"

La famiglia reale ha nascosto fino all'ultimo le vere condizioni di salute della Regina Elisabetta. A farlo sapere l'esperto Andrew Morton in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Stava male e i “problemi motori” non sono sufficienti a spiegare. Ma delle sue reali cause di decesso non ve ne sarà traccia nemmeno nel certificato di morte. A Filippo, come causa della scomparsa, venne scritto “età avanzata”. Credo che accadrà lo stesso con Elisabetta, nonostante tutto". Poi ha aggiunto: "Eppure, avevamo avuto segnali ben più allarmanti durante il Giubileo di Platino, quando è riuscita a partecipare soltanto a tre o quattro eventi delle celebrazioni. Alla fine, la famiglia è riuscita a tenere sotto traccia le sue vere condizioni di salute. Elisabetta, nonostante la malattia, fino all’ultimo ha servito la nazione e due giorni prima di morire ha incontrato la prima ministra”.