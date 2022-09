Regina Elisabetta: oltre 250mila persone davanti alla bara

Più di 250.000 persone hanno attraversato la Westminster Hall per dare l'ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Il segretario alla cultura Michelle Donelan ha detto che il conteggio finale è ancora in fase di elaborazione, ma ha confermato che più di un quarto di milione di persone hanno visitato la bara della sovrana in pochi giorni. Quando è scomparsa la Regina Madre nel 2002 circa 200mila sudditi si sono messe in fila per omaggiarla. Donelan ha spiegato che al momento non è possibile fornire una cifra esatta del costo del funerale di Elisabetta II ma è sicura che per il popolo britannico "sono soldi ben spesi. La nostra defunta sovrana meritava quell'addio dopo il suo impegno per oltre 70 anni".