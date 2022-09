Principe Harry sotto accusa: "Non ha cantato l'inno nazionale"

Il Principe Harry al centro di una nuova polemica. Secondo alcuni utenti su Twitter il figlio di Re Carlo III non avrebbe cantato l'inno nazionale durante i funerali della Regina Elisabetta. Nelle immagini si vede il marito di Meghan Markle che tiene la bocca leggermente socchiusa mentre tutti cantano God save the King. Secondo qualcuno Harry non sarebbe riuscito a cantare perché troppo emozionato. Per tanti altri un gesto di disprezzo nei confronti del futuro della monarchia britannica. "Mancanza di rispetto", hanno ribadito molti. Durante quel momento il volto della Markle era invece coperto da una candela e non è stato possibile "studiare" la reazione dell'ex attrice.