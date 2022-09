Paris Hilton e il mistero del cane scomparso: la disperata ricompensa

Ore difficili per Paris Hilton, che ha smarrito la sua amata cagnolina Diamond Baby . L'ereditiera ha condiviso su Instagram diverse foto dell'animale, accompagnate da appelli in cui esprimeva tutta la sua disperazione. La star dei reality tv ha postato anche l'avviso di smarrimento dove si dice che il cane è stato visto l'ultima volta cinque giorni fa nell'area di Beverly Hills vicino a Mulholland Drive e Clarendon Road. La 41enne ha dunque offerto una "grande ricompensa" a chi le restituirà la sua amata chihuahua e "nessuna domanda".

La scomparsa di Diamond Baby

"Ero a un servizio fotografico e stiamo facendo un trasloco di casa. Uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta", ha raccontato Paris Hilton. "La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato a cercare in lungo e in largo in tutto il mio quartiere e sono andati porta a porta ma non l'abbiamo ancora trovata", ha aggiunto spiegando di aver assunto un investigatore e di valutare l'utilizzo di droni per trovarla.