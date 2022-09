Los Angeles, la scritta di Hollywood si rifà il look dopo quasi cento anni

La celebre scritta di Hollywood , che si trova sulla collina del Griffith Park che sovrasta Los Angeles , sta per sottoporsi ad un cambio look in vista del centesimo anniversario. Le macro lettere, che compongono la celebre ed iconica parola sinonimo del cinema americano, stanno per essere ripulite e sottoposte ad un restauro conservativo che dovrebbe durare circa otto settimane.

Il restauro in direttta streaming

L'intera operazione potra' essere seguito minuto per minuto sul sito Hollywoodsign.org attraverso una videocam attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Jeff Zarrinnam, presidente della Hollywood Sign Trust, ha dichiarato: "La scritta è l'orgoglio di Los Angeles e siamo contenti che i fan di tutto il mondo potranno vedere il nuovo look per il 100mo compleanno". Le lettere dominano la collina dal 1923, anche se nel tempo ci sono stati dei cambiamenti alla dicitura originale che era 'Hollywoodland', in un riferimento non all'industria dei sogni, ma a quella che era il motore allora economico della California meridionale: il real estate.

La storia della scritta di Hollywood

Harry Chandler, un imprenditore immobiliare che possedeva anche il 'Los Angeles Times', fece innalzare in bella vista le lettere per reclamizzare terreni edificabili di sua proprietà. L'ultima volta che le lettere sono state restaurate è stato 10 anni fa, in occasione del loro 90mo compleanno. La scritta doveva inizialmente restare in piedi solo per 18 mesi, ma è rimasta in piedi per quasi cento anni, resistendo ad intemperie, incendi, il suicidio di una starlet mancata e atti di vandalismo. Nel 1978 le sue lettere furono smantellate e completamente ricostruite. Le vecchie finirono nelle mani di Hugh Hefner che quell'anno le mise all'asta per beneficenza alla Playboy Mansion per circa 35 mila dollari l'una. Ne erano rimaste nove: l'insegna era stata abbreviata in "Hollywood" già nel 1949.