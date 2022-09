Russia, un uomo convocato per la leva spara al comandante dopo aver rifiutato di combattere in Ucraina

Dalla Russia arriva la notizia che un uomo ha sparato al comandante militare locale ferendolo gravemente in un centro di reclutamento in Siberia, dopo essersi rifiutato di combattere nella guerra in Ucraina. "Il commissario militare Alexander Yeliseyev è in terapia intensiva, in condizioni molto gravi. L'uomo che ha sparato è stato arrestato. Sarà punito obbligatoriamente", ha dichiarato il governatore della regione, Igor Kobzev, aggiungendo che la sparatoria è avvenuta nel centro di reclutamento militare della città di Ust-Ilimsk.