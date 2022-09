La missione Dart è pronta all'impatto con l'asteroide Dimorphos

Alle 1.14 (ora italiana) del 27 settembre la sonda Dart della Nasa si schianterà contro l'asteroide Dimorphos per deviare la sua orbita. Un satellite italiano invierà le immagini dello schianto. Il veicolo si schianterà sull'asteroide a circa 24mila chilometri orari, tentando di deviarne la traiettoria e mettendo così alla prova l'efficacia di questo approccio in caso di pericolo per la Terra.