"Bere due o tre tazze di caffè al giorno allunga la vita"

Bere da due a tre tazze di caffè al giorno potrebbe aumentare ad allungare la vita di una persona. Ad affermarlo è una recente ricerca che ha preso esame in le versioni macinate, istantanee e decaffeinate della prelibata bevanda. I ricercatori hanno sottolineato che il consumo di caffè dovrebbe essere parte di uno stile di vita sano . Lo studio è stato pubblicato sulla rivista European Journal of Preventative Cardiology, rilevando che il rischio di infarto si riduce con l'assunzione di due o tre tazze di caffè al giorno.

Il caffè riduce le malattie cardiovascolari

Si quindi dovrebbe una probabilità di morte inferiore del 14%, 27% e 11% e 11% rispetto a chi non ne fa rispettivamente rispetto per i preparati decaffeinati, macinati e istantanei. Lo studio è stato realizzato dal professor Peter Kistler del Baker Heart and Diabetes Research Institute : " In questo ampio studio osservazionale, caffè istantaneo e decaffein sono stati associati a riduzioni equivalenti dell'incidenza di malattie cardiovascolari e morte per malattie cardiovascolari o per qualsiasi causa " .