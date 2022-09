Scacchi, l'accusa di Carlsen contro Niemann: "Ha barato"

Il campione del mondo degli scacchi in carica dal 2013, Magnus Carlsen, è stato battuo il 4 settembre scorso dal diciannovenne Hans Niemann. Un risultato sorprendente che ha destato stupote alla Sinquefiled Cup di St. Louis. Dopo la sconfitta è arrivata l'accusa, cioè quella che il baby prodigio avrebbe barato. "Deve essere imbarazzante per lui perdere contro di me, mi dispiace", aveva detto lo scacchista.