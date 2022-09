Place 2022, l’eccellenza della cardiologia internazionale si riunisce a Roma

Prof. Fiorenzo Gaita: “Nuovi parametri di prevenzione per l’esame cardiologico più tradizionale”

Si definisce morte improvvisa la morte che sopraggiunge inaspettata, che avviene entro un’ora dall’inizio della sintomatologia acuta, in soggetti in pieno benessere o in soggetti il cui stato di malattia cronica non faceva prevedere un esito così repentino. Si stima che ogni anno in Italia muoiano “improvvisamente” circa 70.000 persone. Numeri importanti che trovano, all’interno di PLACE - Platform of Laboratories for Advanced in Cardiac Experience, diverse sessioni, in cui il tema verrà trattato da nomi illustri della cardiologia internazionale, che presenteranno le ultime importanti novità.

“Le più nuove tecniche diagnostiche in cardiologia non mettono in soffitta il tradizionale elettrocardiogramma – anticipa il prof. Fiorenzo Gaita dell’Università degli Studi di Torino, che interverrà sulla sindrome di Brugada, fibrillazione atriale e channellopatie -, che anzi, grazie a recenti studi, è in grado di offrire nuovi parametri che possono letti in correlazione al rischio di morte improvvisa per soggetti giovani e sportivi in apparenza con un cuore sano. Questa edizione sarà un momento di confronto importantissimo perché saranno presentate le nuove scoperte sui parametri elettrocardiografici, che, uniti a step diagnostici di secondo livello come la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata, sono in grado di rivelare i “sospetti” sui soggetti a rischio”.

La morte improvvisa può verificarsi senza segni premonitori ed essere la prima manifestazione di una malattia cardiaca (quasi sempre di tipo ischemico silente), fino ad allora misconosciuta. Ovviamente può anche colpire pazienti con malattia cardiaca nota, specialmente nel corso delle prime due ore dopo un infarto miocardico.

VENERDì 30 SETTEMBRE

ORE 9:35, SALA AGORA’

- CANALOPATIE E MORTE IMPROVVISA: EPIDEMIOLOGIA, STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO, TERAPIA

ORE 10:50, SALA AGORA’

- MORTE IMPROVVISA: ALLA RICERCA DEL SACRO GRAAL