L'ambasciata Usa a Mosca: "I cittadini americani lascino la Russia"

Dopo le minacce dell'uso del nucleare e il richiamo ai riservisti da parte di Vladimir Putin, che non accenna ad interrompere i combattimenti contro l'Ucraina, cresce la preoccupazione per i cittadini stranieri in suolo russo. In tal senso, nelle scorse ore, i cittadini americani sono stati invitati a "lasciare la Russia immediatamente", usando "le limitate opzioni" di trasporto commerciale ancora disponibili. Questo è quanto si legge nel sito dell'ambasciata Usa a Mosca, come ha riportato l'agenzia Tass.