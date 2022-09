Grave lutto per Anna Tatangelo: è morta la madre

È morta la madre di Anna Tatangelo. Da anni la signora Palmira, 67 anni, stava combattendo contro una malattia. La cantante di Sora non ha mai nascosto la sua preoccupazione per la condizione della donna, alla quale era profondamente legata. Anche sui social network, pubblicando foto che le ritraevano insieme, l'ex compagna di Gigi D'Alessio aveva raccontato ai suoi follower del grande dolore della sua famiglia.

Sora in lutto

I genitori di Anna Tatangelo sono molto conosciuti a Sora, in provincia di Frosinone, per via del loro lavoro: sono fornai nonché produttori della famosa ciambella sorana. Come fa sapere Il Messaggero, il marito di Palmira, il signor Dante, era al lavoro al mercato e quando ha ricevuto la notizia della morte della moglie ha rimesso dentro tutte le ciambelle ed è andato via di fretta. I funerali si terranno venerdì 30 settembre alle 15:30 presso la chiesa dei Passionisti di Sora.