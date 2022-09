Wanda Nara torna a parlare di Icardi e svela tutto su L-Gante

Wanda Nara sempre più vicina a L-Gante dopo la separazione da Mauro Icardi. Da settimane si parla di una relazione segreta tra i due ma i diretti interessati hanno smentito tutto con un diretta Instagram. "Perché tutti dicono che siamo una coppia?", ha chiesto il cantante a Wanda. "Perché ci hanno visto cenare insieme o perché forse formiamo davvero una bella coppia", ha risposto la Nara per poi aggiungere: "Siamo buoni amici e basta". Dunque nessuna liaison segreta per l'imprenditrice, che non sta vivendo un momento facile...

La situazione con Icardi

"Sei single?", ha domandato L-Gante a Wanda Nara. "Sì, ti dico di sì anche se l'ho già detto. Non si decide da un giorno all'altro e ancora di più quando ci sono di mezzo dei bambini. È un processo che richiede tempo. Quando uno vuole separarsi e l'altro no ci sono più scontri ma sto bene", ha spiegato l'ormai ex moglie di Mauro Icardi. Il nuovo attaccante del Galatasaray ha fatto di tutto per salvare il matrimonio e ancora oggi sta provando a riconquistare la sua agente.