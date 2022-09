Suicidio Bourdain: Morgan difende Asia Argento

Morgan dalla parte dell'ex compagna Asia Argento dopo l’uscita di alcuni stralci della biografia non autorizzata “Down and out in paradise”, sulla morte per suicidio dello chef Anthony Bourdain, fidanzato dell'attrice. Alcuni messaggi che i due si erano scambiati il giorno in cui Bourdain si tolse la vita farebbero intuire una qualche responsabilità dell'attrice nella sua tragica decisione. Morgan ha scritto un lungo post su Instagram per sostenere la figlia di Dario Argento: "L’amore tra me e lei c’è stato veramente, ci siamo amati (...) e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità."