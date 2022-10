Il bambino curato da Maradona è stato arrestato

L'uomo che da bambino fu curato grazie a Diego Armando Maradona è stato arrestato dai carabinieri: faceva il pusher a Bellaria Igea Marina. "Maradona è come un padre per me", diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto, 38 anni, che quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori per un'operazione al palato, pagata grazie alla raccolta fondi organizzata dal Pibe de Oro ad Acerra (Napoli). Nel 2002 il ragazzo ha incontrato il campione argentino nella trasmissione televisiva 'C'è posta per te'.